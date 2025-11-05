Ο Μπάιντεν συγχαίρει τον Μαμντάνι για τη νίκη στις εκλογές της Νέας Υόρκης

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, την Τετάρτη για να τον συγχαρεί για τη νίκη του, όπως μετέφερε πηγή που γνωρίζει την κλήση.

Στην πρώτη δημόσια του αναφορά για τις εκλογές εκτός έτους, ο Μπάιντεν ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Στη Βιρτζίνια, το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και σε κοινότητες σε όλη τη χώρα, οι ψηφοφόροι επέλεξαν την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και ένα μέλλον όπου όλοι έχουν μια δίκαιη ευκαιρία». Πρόσθεσε ότι «η δημοκρατία μας λειτουργεί όταν την κάνουμε να λειτουργήσει και χθες το βράδυ, ο αμερικανικός λαός απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο καθήκον».

Ο Μπάιντεν είχε κρατήσει μέχρι τώρα σιωπή σχετικά με τις φετινές εκλογές, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα προσπαθεί να καθορίσει τη στρατηγική του μετά τη μοναδική θητεία του και τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες του CNNi, ο Μπάιντεν είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα και στις εκλεγμένες κυβερνήτες Μίκι Σέριλ και Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ.