Τις υπερβολές στις αναρτήσεις του κατά του Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ο Ίλον Μασκ, μετά το πολιτικό διαζύγιο που συντάραξε τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετανιώνω για κάποιες από τις αναρτήσεις μου για τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα. Το παράκαναν» αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας σε μήνυμά του στο X.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.