Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική χώρα

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, από στρατιωτικά αεροπλάνα που καταδίωκαν τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία, έγινε σήμερα γνωστό από κατοίκους και τη μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία.

Η πιο πολυάνθρωπη χώρα της Αφρικής αντιμετωπίζει εδώ και 17 χρόνια μια τζιχαντιστική εξέγερση, η οποία ξέσπασε το 2009 με τις βιαιότητες της Μπόκο Χαράμ και τροφοδοτείται επίσης από ισχυρές οργανώσεις που έχουν αποσχισθεί απ’ αυτήν, όπως η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP).

Ο αριθμός των θυμάτων από τα στρατιωτικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες, Σάββατο, στο χωριό Ζίλι, στην πολιτεία Γιόμπε, διαφέρει ανάλογα με τις πηγές. Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε μέσω του X έναν απολογισμό με «περισσότερους από 100 νεκρούς» και «35 σοβαρά τραυματίες», ενώ ένας τοπικός αρχηγός, ο Λαουάν Ζάνα Νουρ, έκανε λόγο για περίπου «200 νεκρούς και τραυματίες».

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γκεϊντάμ και της Μαϊντουγκούρι. Μιλάμε για δεκάδες νεκρούς, όμως είναι δύσκολο να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός», πρόσθεσε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το νιγηριανό στρατό, ο οποίος δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει.

Ο Ιμπραήμ Λιμάν, μέλος μιας πολιτοφυλακής κατά των τζιχαντιστών στη Μαϊντουγκούρι, δήλωσε από την πλευρά του πως «ορισμένοι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Μαϊντουγκούρι, περίπου 70 άνθρωποι, επειδή ο αριθμός των θυμάτων είναι υπερβολικά μεγάλος για το νοσοκομείο της Γκεϊντάμ».

«Η αγορά της Ζίλι προσελκύει εμπόρους που έρχονται από μακριά, ακόμα και από τις πολιτείες Κάνο και Ζιγκάουα (βορειοδυτική Νιγηρία). Η αγορά ελέγχεται πλήρως από την Μπόκο Χαράμ, η οποία διασφαλίζει την ασφάλεια και συλλέγει φόρους από τους εμπόρους. Μελετήσαμε για καιρό αυτή την αγορά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή στους κόλπους των νιγηριανών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αεροπορικά πλήγματα έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αμάχους στη Νιγηρία. Οι έρευνες που ακολουθούν, εν γένει δεν καταλήγουν σε κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Τον Ιούνιο 2025, τουλάχιστον 20 άμαχοι είχαν σκοτωθεί από αεροπορικό πλήγμα στην πολιτεία Ζαμφάρα (βορειοδυτική Νιγηρία), όπου ο στρατός μάχεται εναντίον συμμοριών κακοποιών, «ληστοσυμμοριτών», όπως χαρακτηρίζονται, οι οποίοι λεηλατούν και μετά πυρπολούν χωριά και σκοτώνουν η απάγουν κατοίκους.

Το Φεβρουάριο 2025, έξι άμαχοι είχαν επίσης σκοτωθεί από στρατιωτικό αεροπλάνο που καταδίωκε συμμορίες κακοποιών στην πολιτεία Κατσίνα (βόρεια Νιγηρία).