Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νιγηρία: 50 Κινέζοι υπήκοοι απελάθηκαν για καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Καταδικάστηκαν για τρομοκρατία και απάτες στον κυβερνοχώρο

Νιγηρία: 50 Κινέζοι υπήκοοι απελάθηκαν για καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο
DEBATER NEWSROOM

Απέλασε 50 Κινέζους υπηκόους και έναν Τυνήσιο η Νιγηρία, οι οποίοι καταδικάστηκαν για τρομοκρατία και απάτες στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο μια επιχείρησης καταστολής δικτύων κυβερνοεγκλήματος που διαχειρίζονται ξένοι, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας.

Από τότε που ελήφθησαν αυστηρά μέτρα στις 15 Αυγούστου από την Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), σε συνεργασία με την υπηρεσία μετανάστευσης, έχουν απελαθεί 102 άνθρωποι, ανάφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της εν λόγω επιτροπής Ντέλε Ογιεγουάλε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τυνήσιος και οι Κινέζοι υπήκοοι ήταν μεταξύ των 200 ξένων υπηκόων που συνελήφθησαν στο Λάγος, την εμπορική πρωτεύουσα της Νιγηρίας , κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, δήλωσε ο Ογιεγουάλε.

Προς τα τέλη του περασμένου έτους, η Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC) συνέλαβε σχεδόν 800 άτομα σε ένα κτίριο στο Λάγος που πιστεύεται ότι ήταν ένας κόμβος απατεώνων που δελέαζαν τα θύματα με προσφορές για ερωτικές σχέσεις και στη συνέχεια τους ασκούσαν πιέσεις να παραδώσουν μετρητά για ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ