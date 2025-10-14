Νετανιάχου: Εντός ωρών αναμένονται νέα για τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται νεότερα σχετικά με τους νεκρούς ομήρους της Χαμάς που παραμένουν στη Γάζα.

«Σύντομα θα έχουμε ενημέρωση –ελπίζουμε εντός ωρών– για την επιστροφή και άλλων πεσόντων ομήρων. Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε όλους πίσω», δήλωσε κατά την επίσκεψή του σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι όμηροι που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα.

Η καθυστέρηση στην επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων οδήγησε το Ισραήλ να κλείσει το πέρασμα της Ράφα και να μειώσει κατά το ήμισυ την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Η Χαμάς είχε προηγουμένως ενημερώσει ότι η ανάκτηση των λειψάνων ορισμένων νεκρών απαιτεί περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι τοποθεσίες ταφής.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναγνώρισε το πρόβλημα, δηλώνοντας ότι «μερικοί από τους ομήρους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ».

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα εάν η Χαμάς δεν παραδώσει αμέσως τις σορούς των Ισραηλινών στρατιωτών που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας κάλεσε τον πρωθυπουργό να θέσει «σαφές τελεσίγραφο» στη Χαμάς, προειδοποιώντας ότι «εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας… εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας».

Την ίδια ώρα, το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε ότι τα λείψανα δύο από τους τραγικούς νεκρούς, τον Γιόσι Σαράμπι και τον Ντάνιελ Πέρετζ, ταυτοποιήθηκαν μεταξύ των σορών που παρέδωσε η Χαμάς τη Δευτέρα. Η οργάνωση εξέφρασε στήριξη προς τις οικογένειες και τόνισε ότι οι επιστροφές επιτρέπουν την ταφή με αξιοπρέπεια.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, ο Γιόσι Σαράμπι είχε χάσει τη ζωή του από βομβαρδισμό στο κτίριο όπου κρατείτο με άλλους ομήρους, ενώ ο 22χρονος λοχαγός Ντάνιελ Πέρετζ σκοτώθηκε την 7η Οκτωβρίου κατά επίθεση στο άρμα μάχης του. Το Ισραήλ επισημαίνει ότι ταυτοποίησε τα λείψανα τεσσάρων ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τριών Ισραηλινών και ενός Νεπάλτη φοιτητή όλοι απαγάγονταν από τις 7 Οκτωβρίου 2023.