ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων

Στις 22:00 ώρα Ελλάδος

Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), είπε στο πρακτορείο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει τους νεκρούς ομήρους.

