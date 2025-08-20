Νέες Κυρώσεις των ΗΠΑ σε Στελέχη του ΔΠΔ: Εστίαση σε Υποθέσεις Ισραήλ και Αμερικανών Στρατιωτών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις σε τέσσερα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), μεταξύ των οποίων δύο δικαστές από τη Γαλλία και τον Καναδά, καθώς και δύο εισαγγελείς. Οι κυρώσεις αυτές έρχονται ως συνέχεια των μέτρων που είχαν ληφθεί τον Ιούνιο εναντίον άλλων τεσσάρων δικαστών του ΔΠΔ, ενώ τον Φεβρουάριο είχαν επιβληθεί περιορισμοί και στον εισαγγελέα του ΔΠΔ, Καρίμ Χαν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι κυρώσεις αφορούν άτομα που συμμετείχαν στις προσπάθειες του ΔΠΔ να διενεργήσει έρευνες και να διώξει πολίτες των ΗΠΑ ή του Ισραήλ χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι δικαστικοί αυτοί είναι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η αμερικανική κυβέρνηση εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην πολιτικοποίηση του ΔΠΔ, το οποίο θεωρεί ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται για να πλήξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

The @IntlCrimCourt continues to disregard national sovereignty and facilitate lawfare through efforts to investigate, arrest, detain, and prosecute American and Israeli nationals. In response, I am sanctioning four additional ICC officials. We will continue to hold accountable…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 20, 2025

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικρίνει κυρίως τις έρευνες του ΔΠΔ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου από Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν και για τα εντάλματα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς σε οικονομικές συναλλαγές με τα συγκεκριμένα άτομα.