ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές του Ιράν: «Η συχνότητα των πυραυλικών επιθέσεων θα αυξηθούν»

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων

Νέες απειλές του Ιράν: «Η συχνότητα των πυραυλικών επιθέσεων θα αυξηθούν»
EPA
DEBATER NEWSROOM

Νέες απειλές κατά πάντων εξαπέλυσε το Ιράν την Δευτέρα 9 Μαρτίου, με δηλώσεις αξιωματούχου.

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι η συχνότητα και το εύρος των εκτοξεύσεων πυραύλων θα αυξηθούν και το βεληνεκές τους θα διευρυνθεί, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μουσαβί δήλωσε επίσης ότι από τώρα και στο εξής, δεν θα εκτοξεύονται πύραυλοι με κεφαλές ελαφρύτερες από έναν τόνο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

