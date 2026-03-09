Νέες απειλές του Ιράν: «Η συχνότητα των πυραυλικών επιθέσεων θα αυξηθούν»
Οι δηλώσεις των αξιωματούχων
Νέες απειλές κατά πάντων εξαπέλυσε το Ιράν την Δευτέρα 9 Μαρτίου, με δηλώσεις αξιωματούχου.
Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής των Φρουρών της Επανάστασης, Ματζίντ Μουσαβί, δήλωσε ότι η συχνότητα και το εύρος των εκτοξεύσεων πυραύλων θα αυξηθούν και το βεληνεκές τους θα διευρυνθεί, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Μουσαβί δήλωσε επίσης ότι από τώρα και στο εξής, δεν θα εκτοξεύονται πύραυλοι με κεφαλές ελαφρύτερες από έναν τόνο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
