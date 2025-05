Επίθεση με drones στη Μόσχα εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τρίτης η Ουκρανία, με αποτέλεσμα να κλείσουν δέκα αεροδρόμια, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 19 drones, που κατευθύνονταν στην πόλη από διάφορες κατευθύνσεις, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, τρεις ημέρες πριν από τις τελετές μνήμης για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

🇷🇺 Moscow Airspace is completely empty. All Airports are shut down due the Ukrainian drone attack. 👀 pic.twitter.com/1UvaUAOThX May 5, 2025

Ο ίδιος διευκρίνισε πως συντρίμμια κατέπεσαν ιδίως σε λεωφόρο νότια της Μόσχας, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα ως αυτό το στάδιο.

♨️Another peaceful morning in the Russian capital:

Moscow Mayor Sobyanin reports that 19 drones were shot down over the Moscow region — all headed straight for the capital.



At least 10 passenger planes bound for Moscow were diverted to Nizhny Novgorod and St. Petersburg for… pic.twitter.com/Mv9bFuxc9O — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 6, 2025

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – Ukrainian drones attacked Moscow and 13 other Russian regions on May 5, 2025, disrupting three major Moscow airports—Domodedovo, Vnukovo, and Zhukovsky—and targeting military and energy sites up to 700 miles from Ukraine’s front lines.



The strikes, which mark a… pic.twitter.com/UEPZAQMs1O — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 5, 2025

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν οπτικό υλικό που δείχνει πολυκατοικία μαυρισμένη από τους καπνούς πυρκαγιάς και ραγισμένη βιτρίνα καταστήματος.

Last night, airports in Russia were closed due to a drone attack.



Airports in several Russian cities, including Moscow, Samara, Kaluga, Volgograd, and Saratov, were closed due to a massive drone attack.



The mayor of Moscow said air defense forces allegedly shot down at least 19… pic.twitter.com/q6Cs3YiDwH May 6, 2025

Τα τέσσερα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα, το Σερεμέτιεβο, Νταμαντιένταβο, Βνούκαβο και Ζουκόφσκι, χρειάστηκε να αναστείλουν για ώρες τη λειτουργία τους τη νύχτα, κάποια κλείνοντας εντελώς τους διαδρόμους, με απόφαση της ρωσικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

‼️‼️‼️ Due to a Ukrainian drone attack, Moscow's international airports — Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo, and Zhukovsky — have suspended the reception of flights. pic.twitter.com/NasveVqXX9 — Visioner (@visionergeo) May 6, 2025

Επίσης, τη λειτουργία τους ανέστειλαν άλλα ρωσικά αεροδρόμια, ειδικά σε μεγάλες πόλεις που βρέχονται από τον Βόλγα, όπως είναι το Νίζνι Νόβγκραντ, η Σαμάρα, το Σαράτοφ, το Βολγκαγκράντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνειούπολη: Καρέ-καρέ η επίθεση στην υπεύθυνη του κυλικείου – “Με χαστούκισαν επειδή έβγαλα την αφίσα” (Βίντεο)

Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα: Έριξε κουβά με νερό και χλωρίνη σε φοιτήτρια επειδή έκανε φασαρία