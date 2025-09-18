Μετά από 13 χρόνια Τουρκία και Αίγυπτος σε κοινή αεροναυτική άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο

Σε κοινή ναυτική άσκηση θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα στρατιωτικές δυνάμεις από την Τουρκία και την Αίγυπτο, σηματοδοτώντας μετά από 13 χρόνια την πρώτη συνεργασία των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για το διάστημα από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η κοινή άσκηση, με την ονομασία «Θάλασσα Φιλίας» («Türkiye-Egypt Friendship Sea / Bahr El Sadaka – Naval Exercise Special Drill»), και σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΣΚΑΪ, θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η τελευταία αντίστοιχη άσκηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2012.

Για την άσκηση μίλησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Ζεκί Ακτούρκ, και δήλωσε:

«Η Ειδική Άσκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας-Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα συμμετάσχουν στοιχεία των Ναυτικών μας Δυνάμεων (φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, και το υποβρύχιο TCG Gür), της Πολεμικής Αεροπορίας (2xF-16) και στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση “Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών” στις 25 Σεπτεμβρίου.»