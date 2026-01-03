Μαδούρο: Συνελήφθη με τη γυναίκα του την ώρα που κοιμόταν – Τον έσυραν έξω από την κρεβατοκάμαρα οι κομάντος της Delta Force

Νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες σύρθηκαν έξω από την κρεβατοκάμαρά τους από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής που οδήγησε στη σύλληψή τους, όπως ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το ζευγάρι συνελήφθη στη μέση της νύχτας ενώ κοιμόταν, ανέφεραν οι πηγές. Η επιδρομή, που πραγματοποιήθηκε από την επίλεκτη Δύναμη Δέλτα του αμερικανικού στρατού, δεν οδήγησε σε απώλειες μεταξύ των Αμερικανών, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο

Μια ομάδα πρακτόρων του FBI ήταν με τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, και τώρα υπάρχουν σχέδια για τη μεταφορά του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ εργάζεται εδώ και χρόνια πάνω στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Μαδούρο και ορισμένων κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αξιωματούχους των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Αυτό το έργο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τις κατηγορίες που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε νωρίτερα ότι ο Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπίσει την πλήρη οργή της αμερικανικής δικαιοσύνης σε αμερικανικό έδαφος σε αμερικανικά δικαστήρια» μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του και τους μετέφεραν αεροπορικώς εκτός της χώρας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της Χώρας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε στην ανάρτησή του ότι «η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου» και πως «λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», καθώς «θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο».