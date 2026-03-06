Λίβανος: Γκανέζοι στρατιώτες της UNIFIL τραυματίστηκαν όταν χτυπήθηκε η βάση τους στην πόλη Αλ Κάουζα

Μία θέση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) έγινε στόχος σήμερα, στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν Γκανέζοι κυανόκρανοι, μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Πληροφοριών (ΑΝΙ).

«Πολλά μέλη της δύναμης της Γκάνας (στη UNIFIL) τραυματίστηκαν αφού μπήκε στο στόχαστρο η θέση τους, στην πόλη Αλ Κάουζα», ανέφερε το λιβανέζικο πρακτορείο, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε η επίθεση.