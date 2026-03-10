Λευκός Οίκος: Θα μειωθούν οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, υποστήριξε την Τρίτη ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τους Αμερικανούς «μακροπρόθεσμα», παρά την πρόσφατη αύξηση του κόστους ενέργειας σε όλο τον κόσμο.

«Να είστε σίγουροι απέναντι στον αμερικανικό λαό ότι η πρόσφατη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι προσωρινή και αυτή η επιχείρηση θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Λίβιτ δεν διευκρίνισε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να μειωθούν αυτές οι τιμές. Ωστόσο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την καταπολέμηση του ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς ασφάλισης των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ και της άρσης ορισμένων κυρώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο.

«Ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει πρόσθετες επιχειρήσεις μετά την οδηγία του προέδρου να συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Λίβιτ. «Δεν θα μεταδώσω πώς μοιάζουν αυτές οι επιλογές, αλλά απλώς θα ξέρω ότι ο πρόεδρος δεν φοβάται να τις χρησιμοποιήσει».