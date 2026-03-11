Κύπρος: Ακατάλληλα ή ανύπαρκτα 194 καταφύγια – Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε 2.480 χώρους

Στα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν τις προηγούμενες μέρες στα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας στην Κύπρο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, μιλώντας μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες στα 2.480 καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας, ο κ. Ιωάννου σημείωσε ότι 194 χώροι που ήταν καταχωρημένοι στον σχετικό κατάλογο δεν είναι κατάλληλοι ή δεν υφίστανται πλέον οι οικοδομές και, συνεπώς, αποχαρακτηρίστηκαν ως καταφύγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για άλλα 288 καταφύγια έχει διαφοροποιηθεί το καθεστώς δημόσιας χρήσης και παραμένουν ιδιωτικά για χρήση μόνο από τους ιδιοκτήτες ή και τους ενοίκους τους. Για τα ακατάλληλα και τα ιδιωτικής χρήσης καταφύγια έχει αρχίσει η διαδικασία αφαίρεσής τους από την εφαρμογή, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων λίγων ημερών.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι από αριθμό καταφυγίων χρειάζεται να μετακινηθούν αντικείμενα και να καθαριστούν, ώστε να είναι έτοιμα για φιλοξενία πολιτών, αν παραστεί ανάγκη. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη μετακίνηση αντικειμένων και τον καθαρισμό των χώρων.

«Οι έλεγχοι απέδειξαν ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε από το 1999 για δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους ιδιωτικούς χώρους παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες», επεσήμανε ο κ. Ιωάννου.

Όπως εξήγησε ο υπουργός , οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης για την αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, «δώσαμε προτεραιότητα σε δημόσιους χώρους, όπως δημοτικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης, υπόγεια εκκλησιών, υπόγειους χώρους στάθμευσης υπεραγορών, ξενοδοχειακών μονάδων, γραφειακών χώρων, κ.ά.». Παρόλο που ο συνολικός αριθμός των καταφυγίων θα είναι μικρότερος, «με τη νέα μεθοδολογία, δηλαδή της εξεύρεσης μεγαλύτερων χώρων, θα καλύπτεται μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο, η κάλυψη αυξήθηκε ήδη από 30% σε περίπου 45%», υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου.