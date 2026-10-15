Κωνσταντινούπολη: Δύο νεκροί από την σφοδρή κακοκαιρία – Τρία άτομα στο νοσοκομείο, δεκάδες εγκλωβισμένοι (βίντεο)

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς πολιτών και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

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Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης.

Στην περιοχή Αγιάζαγά του Σαρίγερ, ένας 34χρονος γλίστρησε προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο και χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στην περιοχή Φατίχ, ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν ήρθε σε επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα σε σημείο όπου είχαν λιμνάσει νερά από την ισχυρή βροχόπτωση.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışın ardından Fatih’in Balat Mahallesi’nde 14 yaşındaki çocuk, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı https://t.co/IsnfNkTX2i— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 14, 2026

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιούλ πρόσθεσε ότι τρεις πολίτες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι, πλημμυρισμένες συνοικίες, προβλήματα στην κυκλοφορία

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείλιση ρεμάτων πλημμύρισε δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκλωβίζοντας εργαζομένους για πολλές ώρες.

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Εργαζόμενος σε εργοστάσιο σκυροδέματος περιέγραψε στο Ανατολού τις συνθήκες διάσωσης: «Μείναμε εγκλωβισμένοι για περίπου 14 ώρες και μας απεγκλώβισαν με εκσκαφέα. Περίπου 30 άνθρωποι περιμένουν ακόμη να διασωθούν. Το νερό στο εργοστάσιο έφτασε τα δύο με τρία μέτρα, ξεπερνώντας το ύψος μας. Με την υπερχείλιση του ρέματος ήταν αδύνατο να βγούμε έξω».

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Οι πλημμύρες προκάλεσαν καθιζήσεις δρόμων, κατολισθήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν.

AN İTİBARIYLA KAĞITHANE CENDERE YOLU VADİ İSTANBUL AYAZAĞ SARIYERİN BELİRLİ BÖLGELERİNDE SEL AĞİR HASAR VEREREK DEVAM EDİYOR. GECE YAĞIŞ ARTACAK BU BÖLGELERE GİTMEYİN ⚡ AYAZAĞ SON DURUM BU👇 https://t.co/9adBrJR2U2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 14, 2026

Στο Κιαάτχανε πλημμύρισε το τέμενος Σανταμπάντ, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στο Αρναβούτκιοϊ και το Κιουτσούκτσεκμετζέ της δυτικής Κωνσταντινούπολης.

Η νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέστειλε για σήμερα και αύριο τη λειτουργία όλων των σχολείων. Ορισμένα δρομολόγια μετρό και τραμ αποκαταστάθηκαν το πρωί.

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Sarıyer’de sel sularında mahsur kalan bir İETT otobüsünde son durum: https://t.co/0XdeRLPGrX— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 14, 2026

Βροχόπτωση-ρεκόρ και τρεις τραυματίες

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ ανακοίνωσε ότι καταγράφηκε πρωτοφανής ποσότητα βροχής.

«Μιλάμε για το ρεκόρ βροχόπτωσης στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε.

Η κακοκαιρία έπληξε επίσης το Ερζερούμ, το Καρς, το Τούντζελι και τη Γιάλοβα.

Στη Γιάλοβα κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης, πλημμύρισαν κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ στην περιοχή Εσένκιοϊ ένας φύλακας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού διασώθηκε με εκσκαφέα, όταν υπερχείλισε παρακείμενο ρέμα.