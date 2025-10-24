Κλοπή στο Λούβρο: “Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας αθόρυβα” – Η viral διαφήμιση της εταιρείας του ανυψωτικού

Μπορεί να ενεπλάκη κατά λάθος στην “κλοπή του αιώνα” στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ωστόσο η γερμανική εταιρεία των ανυψωτικών μηχανημάτων Bocker είπε να το εκμεταλλευτεί.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της περασμένης Κυριακής, οι αδίστακτοι ληστές χρησιμοποίησαν ένα ανυψωτικό μηχάνημα, για να προσεγγίσουν το παράθυρο της επίμαχης αίθουσας με το όνομα “Πινακοθήκη Απόλλων”, όπου βρίσκονταν τα ιστορικά κοσμήματα.

Η εταιρεία Böcker, με έδρα το Βέρνε κοντά στο Ντόρτμουντ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποίησε τη διάσημη πλέον εικόνα της σκάλας, που εκτείνεται μέχρι το μπαλκόνι έξω από την αίθουσα του Λούβρου.

Η ανάρτηση για τη νέα καμπάνια της εταιρείας περιλαμβάνουν μια φωτογραφία του διάσημου πλέον ανυψωτικού επίπλων που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για να μπουν στο μουσείο και γράφει:

“Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα. Το Agilo της Böcker μεταφέρει τους θησαυρούς σας βάρους έως και 400 κιλών με ταχύτητα 42 μέτρα ανά λεπτό – αθόρυβα σαν ψίθυρος“.

“Μας έγινε σαφές, Θεέ μου, ότι αυτή είναι μια κατακριτέα πράξη και έχουν κάνει κατάχρηση της συσκευής μας για να το κάνουν” δήλωσε η επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, Τζούλια Σάρβατς, και πρόσθεσε:

“Αλλά αφού ήταν προφανές ότι κανείς δεν είχε τραυματιστεί, αρχίσαμε να κάνουμε μερικά αστεία και να σκεφτόμαστε σλόγκαν που βρίσκαμε αστεία”.

“Αμέτρητοι άνθρωποι – το προσωπικό μας, οι επιχειρηματικοί συνεργάτες, οι πελάτες μας – επικοινώνησαν μαζί μας και σκεφτήκαμε, ουάου, πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό” είπε ακόμα.

“Μπορώ να καταλάβω ότι δεν είναι το χιούμορ όλων, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το διασκεδάζουν” είπε ακόμα.