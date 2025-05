Σε δηλώσεις, μετά την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για απευθείας συνομιλίες με το Κίεβο την Πέμπτη, προχώρησε ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

Συγκεκριμένα, αναδημοσιεύοντας την υποστήριξη του πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας για κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ο Κιθ Κέλογκ δήλωσε: «Ακόμα και ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας το καταλαβαίνει. Όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τις δολοφονίες! Πρώτα μια άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών και, κατά τη διάρκειά της, συνολικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Όχι το αντίθετο».

New Zealand stands with our partners around the world in supporting a just and lasting peace in Ukraine – starting with a full and unconditional 30-day ceasefire.



