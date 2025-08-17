Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Κίνα: Οκτώ νεκροί από ξαφνική πλημμύρα – Τέσσερα άτομα αγνοούνται (βίντεο)

Παρέσυρε 13 ανθρώπους που είχαν κατασκηνώσει

Κίνα: Οκτώ νεκροί από ξαφνική πλημμύρα – Τέσσερα άτομα αγνοούνται (βίντεο)
Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνική πλημμύρα που προκλήθηκε στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.

Η αιφνίδια πλημμύρα προκλήθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) χθες, Σάββατο, στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, παρασύροντας 13 ανθρώπους που ήταν σε εκδρομή και είχαν κατασκηνώσει.

Οι επιχειρήσεις ερευνών και διάσωσης συνεχίζονται“, πρόσθεσε το Xinhua, διευκρινίζοντας ότι ένας άνθρωπος διασώθηκε.

