Κίνα: Οκτώ νεκροί από ξαφνική πλημμύρα – Τέσσερα άτομα αγνοούνται (βίντεο)

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνική πλημμύρα που προκλήθηκε στη βόρεια Κίνα, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ενώ τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό 4 άλλων που αγνοούνται.

Η αιφνίδια πλημμύρα προκλήθηκε γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) χθες, Σάββατο, στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας στη βόρεια Κίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, παρασύροντας 13 ανθρώπους που ήταν σε εκδρομή και είχαν κατασκηνώσει.

Record Rainfall in Shanxi, China.



Changzhi, Shanxi was hit by the heaviest rainstorm of the year, with 234 mm falling in just 18 hours—nearly 40% of the area’s annual rainfall#rains #China #flooding #floods pic.twitter.com/Von8V92B94— Sana Fatima (@SanaFat13648697) August 16, 2025

“Οι επιχειρήσεις ερευνών και διάσωσης συνεχίζονται“, πρόσθεσε το Xinhua, διευκρινίζοντας ότι ένας άνθρωπος διασώθηκε.