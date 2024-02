Τον γύρο των social media κάνει βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη στιγμή που οπαδοί των Kansas City Chiefs πιάνουν τον έναν από τους ένοπλους που άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ένα άτομο.

Σήμερα μάλιστα έγινε γνωστή και η ταυτότητα του θύματος. Όπως προκύπτει πρόκειται για μία DJ και ραδιοφωνική παραγωγό μητέρα 2 παιδιών.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί 21 άτομα, 11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d