Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έριξε 200 βόμβες στα αρχηγεία ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι σε δύο κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, 90 μαχητικά αεροσκάφη έριξαν 200 βόμβες σε «πολυάριθμα» αρχηγεία ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τον στρατό, οι στόχοι περιλάμβαναν ένα περιφερειακό αρχηγείο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ένα κεντρικό αρχηγείο της παραστρατιωτικής δύναμης Basij και πολλά αρχηγεία των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε επίσης τις αεροπορικές άμυνες και άλλες υποδομές σε μια ιρανική βάση αεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα του Ιράν, καθώς και μια τοποθεσία όπου «διεξήχθη έρευνα και ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων», προσθέτει ο IDF.