Ισραήλ: Ιρανικός πύραυλος διασποράς προκάλεσε ζημιές σε τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα (Βίντεο)
Τα βίντεο από το σημείο
Ζημιές προκλήθηκαν σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ από την επίθεση με πυραύλους διασποράς του Ιράν απόψε το βράδυ.
Μία από τις συγκρούσεις, πιθανώς από υποπυρομαχικό ή άλλα θραύσματα, πυροδότησε πυρκαγιά στην οροφή ενός κτιρίου στο Σόχαμ.
Αναφέρθηκε επίσης ένας κρατήρας μετά από πρόσκρουση πυρομαχικών διασποράς σε αυτοκινητόδρομο, και πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στο Ρισόν Λεζιόν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
