Ισραήλ: Ιρανικός πύραυλος διασποράς προκάλεσε ζημιές σε τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα (Βίντεο)

Ζημιές προκλήθηκαν σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ από την επίθεση με πυραύλους διασποράς του Ιράν απόψε το βράδυ.

Μία από τις συγκρούσεις, πιθανώς από υποπυρομαχικό ή άλλα θραύσματα, πυροδότησε πυρκαγιά στην οροφή ενός κτιρίου στο Σόχαμ.

Damage was caused at at least three sites in central Israel in Iran's cluster bomb missile attack this evening, according to first responders.



One of the impacts, possibly by a sub-munition or other fragments, sparked a blaze on the roof of a building in a central town.



Αναφέρθηκε επίσης ένας κρατήρας μετά από πρόσκρουση πυρομαχικών διασποράς σε αυτοκινητόδρομο, και πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές στο Ρισόν Λεζιόν. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.