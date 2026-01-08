Ισπανία: Η Μαδρίτη ανακοινώνει την απελευθέρωση πέντε Ισπανών στη Βενεζουέλα

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, στη Βενεζουέλα, μετά τη δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου στο Καράκας για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων.

“Η ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει την απελευθέρωση σήμερα στο Καράκας πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ισπανία με τη βοήθεια της πρεσβείας μας στο Καράκας”, αναφέρει ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι πρόκειται για ένα “θετικό βήμα στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Βενεζουέλα”.