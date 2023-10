Η πρώτη σημαία του Ισραήλ υψώθηκε σε κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί στρατιώτες που έχουν εισβάλει και επιχειρούν στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ύψωσαν τη σημαία της χώρας τους.

Το σχετικό βίντεο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

«Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τη νίκη» λέει ο Ισραηλινός στρατιώτης που ύψωσε τη σημαία στην καρδιά της Λωρίδας της Γάζας.

#GazaWar Update : The first Israeli flag is raised in Gaza 🇮🇱 #IDF soldiers in Northern #Gaza raised an 🇮🇱 Israeli flag. For those wondering what is he saying: He says: “Parashat Lech-Lecha” referring to the current Saturday. In Judaism, the religious people read a section… pic.twitter.com/WrJ7YSgWjh



Στην ανάρτηση αναφέρεται επίσης:

“Για όσους αναρωτιούνται τι λέει:

Το “Parashat Lech-Lecha” αναφέρεται στο σημερινό Σάββατο. Στον Ιουδαϊσμό, οι θρησκευόμενοι διαβάζουν ένα τμήμα από την Τορά, κάθε Σάββατο διαβάζουν τα επόμενα κεφάλαια και τελειώνουν τα πέντε πρώτα βιβλία της Βίβλου (την Τορά) σε ένα πλήρες εβραϊκό έτος.

Στη συνέχεια λέει «תשפד» που αναφέρεται στο τρέχον έτος στο εβραϊκό ημερολόγιο – 5784.

Μετά το φρικτό έγκλημα [της Χαμάς], στρατιώτες του 52ου Τάγματος, 401 Ταξιαρχίας, κυματίζουν την ισραηλινή σημαία στην καρδιά της Γάζας, στην παραλία.

«Δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τη νίκη»”.

Ο πρόεδρος του Ιράν Ιμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε σήμερα το Ισραήλ ότι πέρασε “τις κόκκινες γραμμές” εντείνοντας την επίθεσή του κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο “θα μπορούσε” να οδηγήσει άλλες πλευρές “να περάσουν στη δράση”.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, μετά την άνευ προηγουμένου φονική του επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

Σε αντίποινα το Ισραήλ βομβαρδίζει έκτοτε αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας και πρόσφατα ενέτεινε τους βομβαρδισμούς.

“Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος πέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει όλους τους άλλους να περάσουν στη δράση”, προειδοποίησε ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.