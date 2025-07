ΗΠΑ: Εμπορική συμφωνία 550 δισεκ. δολάρια με την Ιαπωνία – Στο 15% οι δασμοί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία με αυτή της Ιαπωνίας για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, η οποία συμπεριλαμβάνει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 15% στα ιαπωνικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ μέσω Truth Social ανέφερε: “Η Ιαπωνία θα επενδύσει, υπό την καθοδήγησή μου, 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θα λάβουν το 90% των κερδών. Αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας – δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ίσως το πιο σημαντικό, η Ιαπωνία θα ανοίξει τη χώρα της στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των φορτηγών, του ρυζιού και ορισμένων άλλων αγροτικών προϊόντων και άλλων πραγμάτων.

Η Ιαπωνία θα καταβάλει αμοιβαίους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 15%. Πρόκειται για μια πολύ συναρπαστική στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και κυρίως για το γεγονός ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε πάντα μια εξαιρετική σχέση με τη χώρα της Ιαπωνίας. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!“.

Donald J. Trump Truth Social 07.22.25 07:12 PM EST



We just completed a massive Deal with Japan, perhaps the largest Deal ever made. Japan will invest, at my direction, $550 Billion Dollars into the United States, which will receive 90% of the Profits. This Deal will create…— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 22, 2025