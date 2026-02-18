Γενεύη: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ουκρανικό – «Δύσκολες αλλά επαγγελματικές οι διαπραγματεύσεις»

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία που διεξάγονται στη Γενεύη υπό αμερικανική μεσολάβηση, μετά την λήξη των συνομιλιών, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές, ενώ σημείωσε ότι μια νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

«Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν δύο ημέρες: για πολύ ώρα χθες με διάφορα σχήματα και στη συνέχεια περίπου δύο ώρες σήμερα», επεσήμανε ο Μεντίνσκι απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν δύσκολες αλλά επαγγελματικές. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι επιδιώκει να καθυστερήσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από μια «δύσκολη» ημέρα συζητήσεων στη Γενεύη χθες, Τρίτη.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν όντως δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Before the start of today's work of the delegations in Geneva, I held a meeting with the Ukrainian team.



Yesterday there were meetings in different formats – both bilateral between Ukraine and the United States and multilateral formats. In particular, there were talks between… pic.twitter.com/h7lUq0Lypg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων στις τριμερείς συνομιλίες στη Γενεύη είναι «απαραίτητη» προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη «ρεαλιστικών» συμφωνιών.

«Θεωρούμε ότι η συμμετοχή της Ευρώπης σε αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη εφαρμογή εντελώς ρεαλιστικών συμφωνιών» σημείωσε ο Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξάλλου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που συμμετέχουν στις συνομιλίες με τη Ρωσία στη Γενεύη συναντήθηκαν χθες με εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ελβετίας.