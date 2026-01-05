Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Γροιλανδία: “Οι εταίροι να σέβονται την εδαφική κυριαρχία, ευκαιρία για μία δημοκρατική μετάβαση τα γεγονότα στη Βενεζουέλα’

«Η ΕΕ αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις», τόνισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κληθείσα να σχολιάσει τις πρόσφατες απειλητικές δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γροιλανδία, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, απάντησε: «Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπεραμύνεται των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, καθώς και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ αμφισβητείται».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Δανία και τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως «η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και τυχόν αλλαγές στο καταστατικό εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Γροιλανδών και των Δανών».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΕ χρειάζεται τις ΗΠΑ ώστε να ελέγξει τη Γροιλανδία, όπως δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο «απολύτως δεν ισχύει».

Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπενθύμισε ότι ο Νικολά Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη και πρόσθεσε, ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση, την οποία θα πρέπει να οδηγήσει ο λαός της Βενεζουέλας. Ταυτόχρονα, η Πάολα Πίνιο υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως επισημαίνεται στη δήλωση που υιοθέτησαν χθες οι 26 χώρες της ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας). Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, ως εισβολή, επέμβαση, ή επιθετική ενέργεια.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, τόνισε ότι «ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» και υπογράμμισε ότι η χώρα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση». Όπως σημείωσε, η ΕΕ σέβεται τη νομιμότητα αυτών που εξελέγησαν δημοκρατικά στη Βενεζουέλα, ενώ τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάλογο με στόχο μια δημοκρατική μετάβαση. Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.