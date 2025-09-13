Eurovision: Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες για την ενδεχόμενη συμμετοχή του Ισραήλ

Στον αποκλεισμό του Ισραήλ επιμένει μια λίστα χωρών. Για μία ακόμη χρονιά η συμμετοχή του Ισραήλ είναι στο επίκεντρο και περιμένουν την απόφαση της EBU για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Είχαμε την ανακοίνωση της Ιρλανδίας για ενδεχόμενο μποίκοτάζ του φετινού διαγωνισμού, ενώ χθές ακολούθησε η Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, Ισλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Ιρλανδία και Ολλανδία περιμένουν την απόφαση της EBU, σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι του Ισραήλ στον διαγωνισμό, προκειμένου να απαντήσουν αν θα πάρουν μέρος και φέτος στη Eurovision. Ενώ, όπως όλα δείχνουν, την ίδια τακτική θ’ ακολουθήσει και το Βέλγιο. Οι χώρες αυτές ήδη είχαν εκφράσει από το 2024 τις αντιρρήσεις τους.