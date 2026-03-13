Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί σε περιφερειακό πόλεμο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ για το Ιράν, ακόμη και καθώς οι εντάσεις εξαπλώνονται πιο κοντά στα σύνορά της.

Μιλώντας σε δείπνο για το Ραμαζάνι, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές αναχαίτισαν έναν τρίτο ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς το τουρκικό έδαφος, τονίζοντας ότι η Άγκυρα παραμένει σε επιφυλακή.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα κατά οποιωνδήποτε απειλών κατά του εναέριου χώρου μας, όπως ακριβώς κάναμε χθες το βράδυ», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε ότι ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι να αποτρέψει την εμπλοκή της Turkiye στον διευρυνόμενο περιφερειακό πόλεμο.

«Κύρια προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτό το λάκκο της φωτιάς», είπε.