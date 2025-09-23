Ερντογάν: Έκλεισαν το μικρόφωνό του την ώρα που κατηγορούσε το Ισραήλ στον ΟΗΕ – Για σαμποτάζ κάνουν λόγω Τούρκοι δημοσιογράφοι

Σάλος έχει ξεσπάσει με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ, την ώρα που κατηγορούσε το Ισραήλ, καθώς έκλεισαν το μικρόφωνό του.

Ο ήχος κόπηκε την ώρα που ο Ερντογάν έλεγε: “από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία, η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα δίχως εμπόδια και το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα…“.

Τούρκοι δημοσιογράφοι έκαναν λόγω για σαμποτάζ, αλλά η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε πως υπάρχει περιορισμός χρόνου 5 λεπτών στις ομιλίες.

“Απολογούμαι δεν μπορώ να ακούσω την ομιλία του προέδρου. Έχω χάσει τον ήχο του. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάει η διερμηνέας. Δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο, χάθηκε ο ήχος του. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε“.

Τούρκοι δημοσιογράφοι: “Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο“

Δημοσιογράφος: “Έχω παρακολουθήσει τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, λόγω του επαγγέλματος μου εδώ και 20 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο“

Μουράτ Γιαντζί – διευθυντής CNN TURK: “Τώρα μας ενημέρωσαν πως έκλεισαν το μικρόφωνο λόγω του περιορισμού των 5 λεπτών“.

Γιουνους Πακσόι – ανταποκριτής CNN TURK: “Ναι αλλά ο Μακρόν μίλησε περισσότερο, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας είχε κι αυτός μεγάλη διάρκεια“.

Μουράτ Γιαντζί – διευθυντής CNN TURK: “Ναι το ξέρω, αλλά ας μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση“.

Ερντογάν: “Θα διαπραγματευτούμε για τα F-35 με τον Τραμπ”

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.