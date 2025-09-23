Ερντογάν: “Θα διαπραγματευτούμε για τα F-35 με τον Τραμπ – Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία”

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα διαπραγματευθεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 κατά τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ αυτήν την εβδομάδα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Ερντογάν ρωτήθηκε εάν προσβλέπει σε πράσινο φως για την απόκτηση F-35 κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, όπου την Πέμπτη θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

«Στην παρούσα φάση θα διαπραγματευθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν επίσης αυτό που πρέπει – τόσο για τα F-35 όσο για το ζήτημα των F-16 και της παραγωγής και συντήρησής τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

“Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία”

Ο Ερντογάν επανέφερε τη θέση του για το ζήτημα της Παλαιστίνης και την κατάσταση στη Γάζα, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για «γενοκτονία». Στη συνέντευξη ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη Χαμάς «ομάδα αντίστασης» και όχι τρομοκρατική οργάνωση, προσθέτοντας ότι «χρησιμοποιούν ό,τι έχουν για να αμυνθούν».

«Το τι συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Ο Νετανιάχου είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε αυτή τη γενοκτονία», υποστήριξε ο Ερντογάν, εντείνοντας τη σύγκρουση με το Ισραήλ και προκαλώντας αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα αναμένεται να φέρει και άλλες σφοδρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα αμυντικά ζητήματα και τις διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από την Αθήνα.