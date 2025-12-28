Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ – Δείτε βίντεο

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ το απόγευμα της Κυριακής (28/12) όταν δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 19:25 ώρα Ελλάδας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το περιστατικό ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον.

❗️⚠️🇺🇸 – Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey



One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025

Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες. Ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες. BREAKING – Two helicopters collided in Hammonton, New Jersey: reports



pic.twitter.com/JhV7xeBYH9 December 28, 2025

Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.