Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ – Δείτε βίντεο
Σε σοβαρή κατάσταση άλλο ένα άτομο
Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ το απόγευμα της Κυριακής (28/12) όταν δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο.
Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 19:25 ώρα Ελλάδας. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το περιστατικό ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον.
Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες. Ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.
