Έλον Μασκ για εκλογές στην Νέα Υόρκη: “Ψηφίστε Κουόμο και όχι τον Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του”

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να εκλέξει τον νέο της δήμαρχο σήμερα (4/11) και ο Έλον Μασκ, στην προσφιλή τακτική του, προσπαθεί να επηρεάσει την εκλογική μάχη με αναρτήσεις που προκαλούν αντιδράσεις.

Ο Ζοράν Μαμντάνι, 34χρονος μουσουλμάνος ινδικής καταγωγής που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, αποτελεί το πρώτο φαβορί για την δημαρχεία της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει εκφράσει επανειλημμένα την προτίμησή του στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και χθες Δευτέρα το βράδυ κάλεσε και πάλι τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλο του Μαμντάνι, τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Δημοκρατικούς.

Ο πρώην στενός σύμβουλος του Τραμπ, Έλον Μασκ, κάλεσε από τη μεριά του τους πολίτες της Νέας Υόρκης να ψηφίσουν τον Κουόμο και όχι τον «Μουμντούνι ή όποιο είναι το όνομά του». Στην ανάρτησή του στο X, ο ιδρυτής της Tesla υπενθυμίζει ότι μια ψήφος στον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σίλουα θα μετρήσει υπέρ του Μαμντάνι. Remember to vote tomorrow in New York!



Bear in mind that a vote for Curtis is really a vote for Mumdumi or whatever his name is.



VOTE CUOMO!— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2025

Ο τρίτος υποψήφιος, ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σίλουα, αρνήθηκε πεισματικά να αποσυρθεί υπέρ του Κουόμο, του οποίου οι θέσεις υπέρ των επιχειρηματιών και στο ζήτημα της ασφάλειας είναι κοντά στις δικές του.

Οι προτάσεις του Μαμντάνι (δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία και φοίτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, έλεγχοι στις τιμές των ενοικίων) τον τοποθετούν πιο κοντά στους Σοσιαλδημοκράτες.