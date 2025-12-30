Έλον Μασκ: Αντιδράσεις σε χυδαίο σχόλιο για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση στη Δανία: “Οι σέξι γυναίκες πρέπει να εξαιρούνται”

Σάλο έχει προκαλέσει το σχόλιο του Έλον Μασκ για την 19χρονη Όντρεϊ Μόρις που κινδύνευε με απέλαση από την Δανία καθώς ο μεγιστάνας από την Νότια Αφρική ζήτησε να εξαιρεθεί επειδή είναι “σέξι”.

Η 19χρονη έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ αλλά ζει στη Δανία από τα 9 μαζί με την οικογένεια της. Η ίδια ενημέρωσε ότι αντιμετώπιζε τον κίνδυνο να απελαθεί από τη χώρα νωρίτερα φέτος λόγω διοικητικών προβλημάτων σχετικά με τη βίζα της.

Την ανάρτηση είδε ο Έλον Μασκ και σχολίασε «οι σέξι γυναίκες με βαθμολογία 8 ή παραπάνω θα πρέπει να εξαιρούνται» βάζοντας και ένα emoji που κλαίει και γελάει. 8 or above level hotness should get an exemption 😂— Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2025

Μιλώντας στο Daily Beast η Μόρις χαρακτήρισε «τρελή» την κατάσταση: «Δεν με εξέπληξε το σχόλιο του Μασκ θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση και το ότι “είναι ξανθιά και λευκή”. Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός… έμεινα άναυδη».

Δήλωσε, ωστόσο, απογοητευμένη για ο μεγιστάνας δεν ανέδειξε τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο» για την υπόθεσή της.

Από την πλευρά τους οι χρήστες του Χ ήταν πολύ πιο αυστηροί με τον Μασκ κατακρίνοντας τον 54χρονο δισεκατομμυριούχο για την «επιθετική συμπεριφορά» του απέναντι στην 19χρονη. «Ηρέμησε, γέρο», έγραψε ένας σχολιαστής, «είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος. Δισεκατομμύρια δολάρια και ακόμα ανατριχιαστικός» πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε» παρατήρησε ένας τρίτος, «μοιάζει 16, ηρέμησε» συμπλήρωσε ένας τέταρτος.

Η Μόρις μετακόμισε στη Δανία από τις ΗΠΑ όταν ήταν εννέα ετών ενώ η μητέρα της έκανε διδακτορικό. Μέχρι το 2024, ζούσε στη σκανδιναβική χώρα με τη βίζα της μητέρας της «ως συνοδευόμενο παιδί», αλλά αυτή έληξε.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν η 19χρονη μετακόμισε σε φοιτητική εστία άλλης πόλης οπότε και έμαθε ότι ήταν αντίθετο με τους όρους της βίζας που της είχε χορηγηθεί το να μην διαμένει στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της. Ενώ η μητέρα της και ο 15χρονος αδελφός της έχουν από τότε αποκτήσει την υπηκοότητα, το μέλλον της Μόρις ήταν αβέβαιο, καθώς η αίτηση υπηκοότητας της απορρίφθηκε.

Έκτοτε της έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής 10 ετών.