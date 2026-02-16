Ελβετία: Εκτροχιάστηκε τρένο που χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα – Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην Ελβετία όταν τρένο με 80 επιβάτες εκτροχιάστηκε όταν χτυπήθηκε από χιονοστιβάδα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Goppenstein, στο καντόνι του Valais με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

16.02.2026 – 07h00, Goppenstein, déraillement d'un train, probablement avec blessés, intervention en cours, plus d'informations suivront. pic.twitter.com/D6pAkN6sFl— Police Valais (@PoliceValais) February 16, 2026

Εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην 20 Minuten ότι ο εκτροχιασμός προκλήθηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα απομακρυνθούν σύντομα». Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Spiez στις 6:12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Brig όταν χιονοστιβάδα το εκτροχίασε στις 7 το πρωί τοπική ώρα.

Μετά το συμβάν, οι Swiss Federal Railways (SBB) ανακοίνωσαν ότι η σιδηροδρομική γραμμή τίθεται εκτός λειτουργίας, με τη διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει έως τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2).

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών είναι «πιθανοί», σημειώνοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση της υγείας των 80 επιβατών δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.