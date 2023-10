Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην τεράστια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια στην αιγυπτιακή πόλη Ισμαηλία, στη δυτική όχθη της Διώρυγας του Σουέζ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η πυρκαγιά, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, εκδηλώθηκε στην έδρα της διεύθυνσης ασφαλείας πριν από τα ξημερώματα. Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πελώριες φλόγες που καταβροχθίζουν ορόφους του επιβλητικού κτιρίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι κυρίως στρατιωτικοί.

A huge fire has engulfed a police complex in Ismailia in Egypt.



Videos appeared to show that the main façade of the building had collapsed whilst rescue workers could be seen bringing people out of the building ⤵️ pic.twitter.com/1KlY4y0DF4