Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο Τέχνης του Τελ Αβίβ, γνωστό πλέον ως Πλατεία Αιχμαλώτων, σε ένδειξη συμπαράστασης στις οικογένειες των 242 ανθρώπων που είναι αιχμάλωτοι από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Κατανοούμε το τεράστιο μέγεθος αυτής της ώρας», λέει ο δήμαρχος του Τελ Αβίβ Ρον Χουλντάι κατά την έναρξη της συγκέντρωσης, καθώς το Ισραήλ πρόκειται να σηματοδοτήσει αύριο 30 ημέρες από τη δολοφονική επίθεση από Παλαιστίνιους τρομοκράτες σε ισραηλινές κοινότητες, στρατιωτικές θέσεις και ένα μουσικό φεστιβάλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING:



Protesters are clashing with the police in front of Netanyahu’s house in Tel Aviv.



They demand he steps down as prime minister immediately. pic.twitter.com/MgLyaOs388