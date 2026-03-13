Χεζμπολάχ: «Έτοιμη για μακροχρόνια αντιπαράθεση με το Ισραήλ η ομάδα» είπε ο ηγέτης της

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, σε ομιλία του δήλωσε ότι οι ισραηλινές απειλές για δολοφονία του ήταν «άχρηστες».

«Έχουμε προετοιμαστεί για μια μακρά αντιπαράθεση και, αν το επιτρέψει ο Θεός, (οι Ισραηλινοί) θα αιφνιδιαστούν στο πεδίο της μάχης», είπε ο Κασέμ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, προσθέτοντας ότι «οι απειλές του εχθρού δεν μας τρομάζουν».

«Αυτή είναι μια υπαρξιακή μάχη, όχι μια περιορισμένη ή απλή μάχη» τόνισε.