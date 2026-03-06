Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Bloomberg: Επικοινωνία Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν για την εκτόνωση του πολέμου

Τι ανέφεραν αξιωματούχοι

Bloomberg: Επικοινωνία Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν για την εκτόνωση του πολέμου
DEBATER NEWSROOM

Η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει την άμεση συνεργασία της με το Ιράν για να βοηθήσει στον περιορισμό ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Bloomberg News, επικαλούμενο αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες έχουν χρησιμοποιήσει με αυξημένο επείγον τρόπο την διπλωματική τους επικοινωνία με το Ιράν για να μετριάσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν την επιδείνωση της σύγκρουσης, αναφέρει το δημοσίευμα.

