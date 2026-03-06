Bloomberg: Επικοινωνία Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν για την εκτόνωση του πολέμου

Η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει την άμεση συνεργασία της με το Ιράν για να βοηθήσει στον περιορισμό ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Bloomberg News, επικαλούμενο αρκετούς Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σαουδάραβες αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες έχουν χρησιμοποιήσει με αυξημένο επείγον τρόπο την διπλωματική τους επικοινωνία με το Ιράν για να μετριάσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν την επιδείνωση της σύγκρουσης, αναφέρει το δημοσίευμα.