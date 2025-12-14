Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Αυστραλία: Σε εθνικό πένθος η χώρα μετά το μακελειό στο Σίδνεϊ

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική»

Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες της Αυστραλίας όλη τη χώρα ως ένδειξη εθνικού πένθους μετά την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μποντάϊ του Σίδνεϊ που άφησε 15 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

«Οι σημαίες θα κυματίσουν μεσίστιες σε όλη τη χώρα σήμερα ως φόρος τιμής στα θύματα και τους τραυματίες», δήλωσε ο Αλμπάνεζι.

Οι αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική» και «αντισημιτική».

