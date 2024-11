Το διάγγελμα του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι ο πόλεμος απέκτησε «παγκόσμιο χαρακτήρα» έχει προκαλέσει ανησυχία στον πλανήτη.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους, στο διάγγελμά του, τόνισε πως η χώρα του έπληξε την Ουκρανία με νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς και πως αν χρησιμοποιήσει υπερηχητικά όπλα κατά της Ουκρανίας, θα προειδοποιήσει τους πολίτες.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η χώρα του “έχει το δικαίωμα” να χτυπά τα κράτη των οποίων τα όπλα χρησιμοποιεί η Ουκρανία για να χτυπήσει τη Ρωσία. Η επίθεση είπε, έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρωσικής αποτρεπτικής ικανότητας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η Ρωσία “θα απαντήσει συμμετρικά”. Δήλωσε εξάλλου “έτοιμος” για οποιοδήποτε σενάριο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, τη στιγμή που Ουκρανία και Δύση διαφωνούσαν για το είδος του πυραύλου με το οποίο χτύπησε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτηση του λίγη ώρα μετά το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο για «δεύτερο βήμα κλιμάκωσης», ενώ όπως υποστήριξε «φτύνει στο πρόσωπο όσων θέλουν να αποκατασταθεί η ειρήνη».

«Σήμερα, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι έκανε ένα δεύτερο βήμα φέτος προς την κλιμάκωση και την επέκταση αυτού του πολέμου. Χρησιμοποιήθηκε νέος βαλλιστικός πύραυλος. Ο Πούτιν χτύπησε την πόλη μας Ντνίπρο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη και σοβαρή κλιμάκωση της κλίμακας και της βαρβαρότητας αυτού του πολέμου—μια κυνική παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία. Επιτρέψτε μου να τονίσω: αυτό είναι ήδη το δεύτερο βήμα της Ρωσίας προς την κλιμάκωση φέτος. Η πρώτη ήταν η εμπλοκή της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας με ένα απόσπασμα τουλάχιστον 11.000 στρατιωτών.

Today, Putin admitted to taking a second step this year toward escalating and expanding this war. A new ballistic missile was used. Putin struck our city of Dnipro, one of Ukraine’s largest cities. This is a clear and severe escalation in the scale and brutality of this war—a…