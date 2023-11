Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήκωσε για μια ακόμη φορά τους τόνους και επιτέθηκε στο Ισραήλ τονίζοντας ότι «σφαγιάζει αθώους στη Γάζα».

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Ριζούντα μίλησε για «καθήκον της Τουρκίας να σταματήσει τις σφαγές αθώων στη Γάζα», ενώ στη συνέχεια υποστήριξε «δεν θα αφήσουμε τα αδέλφια μας στη Γάζα μόνα τους, είναι ιστορική ευθύνη η σκληρή στάση έναντι αυτών που υποστηρίζουν αυτές τις δολοφονίες».

«Είναι καθήκον μας να σώσουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας από την ισραηλινή καταπίεση και να σταματήσουμε τις σφαγές που γίνονται στη Γάζα μπροστά στα μάτια ολόκληρου του κόσμου», υποστήριξε, μεταξύ άλλων.

