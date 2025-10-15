Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια λόγω ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου

DEBATER NEWSROOM

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, είναι καλά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

