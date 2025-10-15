Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω ρωγμής στο παράθυρο του πιλοτηρίου.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού, είναι καλά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου Σον Παρνέλ.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including…— Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025



