Αγγλία: Πενθήμερη απεργία ειδικευόμενων γιατρών για μισθολογικά αιτήματα

Τον επόμενο μήνα οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία θα απεργήσουν, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη (23/10), το συνδικάτο τους, μέσα στο πλαίσιο των κλιμακούμενων κινητοποιήσεών που οργανώνουν διαμαρτυρόμενοι για την ανασφάλεια στην εργασία τους και τους χαμηλούς μισθούς τους.

Η πενθήμερη απεργία, μεταξύ 14-19 Νοεμβρίου, κηρύχθηκε αφού απέτυχαν οι συνομιλίες με την κυβέρνηση για ένα «αξιόπιστο πλάνο» ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γιατρών και η πολυετής διάβρωση του μισθού τους, σε πραγματικούς όρους.

«Δεν το επιδιώκαμε αυτό» είπε ο Τζακ Φλέτσερ, ο πρόεδρος της επιτροπής ειδικευόμενων γιατρών του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (BMA). «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί είχαν προχωρήσει σε πενθήμερη απεργία και τον Ιούλιο, επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε να βελτιώσει την πρότασή της για αύξηση μισθών κατά 5,4%. Ο ΒΜΑ ζητούσε αύξηση 29% ώστε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2008, επισημαίνοντας ότι οι μισοί δευτεροετείς ειδικευόμενοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, παρά τις εκτεταμένες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.