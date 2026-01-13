Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: Πάλεψε αλλά λύγισε με buzzer beater

Ο Πανιώνιος έφτασε κοντά σε μια μεγάλη νίκη αλλά πληγώθηκε στο τέλος και ηττήθηκε με 88-87 από την Τρέντο για το Eurocup.

Συγκεκριμένα, οι Νεοσμυρνιώτες είδαν τον Καλίφ Μπάτλ να ευστοχεί σε buzzer beater δίποντο και να δίνει τη νίκη στους Ιταλούς.

What was that 😱



Alexandros Nikolaidis with an unbelievable finish 🤯#RoadToGreatness | @PanioniosBasket pic.twitter.com/bMeoDk0M3T— BKT EuroCup (@EuroCup) January 13, 2026

Για τους Νεοσμυρνιώτες ο Τόμασον είχε 17 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Τσαλμπούρης σταμάτησε στους 19 πόντους με 3/7 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Παράλληλα, οι Λέμον (10π.), Λιούις (14π.), Κρούζε (11π.) προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τον Πανιώνιο στη νίκη.