Θρήνος στο νορβηγικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής Άγκε Χαρέιντε
Σε ηλικία 72 ετών
Στο πένθος βυθίστηκε το νορβηγικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Νορβηγού προπονητή Άγκε Χαρέιντε ο οποίος έχασε την μάχη από τον καρκίνο σε ηλικία 72 ετών.
Ο έμπειρος προπονητής έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες, καθώς είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο.
Ο Άγκε Χαρέιντε κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης κοουτσάρει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.
