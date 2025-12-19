Θρήνος στο νορβηγικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο προπονητής Άγκε Χαρέιντε

Στο πένθος βυθίστηκε το νορβηγικό ποδόσφαιρο μετά την είδηση του θανάτου του Νορβηγού προπονητή Άγκε Χαρέιντε ο οποίος έχασε την μάχη από τον καρκίνο σε ηλικία 72 ετών.

Ο έμπειρος προπονητής έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες, καθώς είχε διαγνωσθεί με όγκο στον εγκέφαλο.

W wieku 72 lat zmarł znany norweski piłkarz, a później ceniony trener Age Hareide. W przeszłości pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji swojego kraju, a także Danii oraz Islandii.



W listopadzie ogłoszono, że zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu.

Ο Άγκε Χαρέιντε κάθισε στον πάγκο της εθνικής Νορβηγίας την πενταετία 2003-08, ενώ είχε επίσης κοουτσάρει τη Δανία την τετραετία 2016-20 και τη Μάλμε. Η τελευταία του ομάδα ήταν η Ισλανδία, την οποία ανέλαβε τον Απρίλιο του 2023 και αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2024.