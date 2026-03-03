Συναγερμός σε Αλ Νασρ και Πορτογαλία από τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον αειθαλή Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εξακολουθεί να «λάμπει» στη Σαουδική Αραβία και να κυνηγάει μέσω της Αλ Νασρ το ρεκόρ των 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Όπως ενημέρωσε ο σαουδαραβικός σύλλογος, ο 41χρονος θρυλικός Πορτογάλος επιθετικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο μυ στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Φαϊχά, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (2/3) να «δείχνουν» το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε η ενημέρωση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, ο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.