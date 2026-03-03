Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συναγερμός σε Αλ Νασρ και Πορτογαλία από τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο

Τι ανέφερε η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας

Συναγερμός σε Αλ Νασρ και Πορτογαλία από τον τραυματισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο
DEBATER NEWSROOM

Πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε για τον αειθαλή Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εξακολουθεί να «λάμπει» στη Σαουδική Αραβία και να κυνηγάει μέσω της Αλ Νασρ το ρεκόρ των 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Όπως ενημέρωσε ο σαουδαραβικός σύλλογος, ο 41χρονος θρυλικός Πορτογάλος επιθετικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο μυ στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Φαϊχά, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (2/3) να «δείχνουν» το πρόβλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε η ενημέρωση της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, ο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ