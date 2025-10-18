Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός και περιμένει το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/10 το πρώτο μέρος της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί… «ξεμπούκωσε» ξαναβρίσκοντας δίχτυα μετά την «αφλογιστία» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός πήρε άνετα τους τρεις βαθμούς στη Λάρισα, επικρατώντας της ΑΕΛ με 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.

Η πειραϊκή ομάδα πέτυχε το στόχο της, που ήταν να φτάσει στη νίκη χωρίς να αγχωθεί και ταυτόχρονα να μην έχει υπερκατανάλωση δυνάμεων, καθώς την προσεχή Τρίτη (21/10) ακολουθεί ένας πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος στο Champions League, η Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν την ΑΕΚ στους 16 βαθμούς και περιμένουν το αυριανό ντέρμπι των «Δικέφαλων», ενώ οι «βυσσινί», στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο τους, έμειναν καθηλωμένοι στους 4 βαθμούς.

Η βαθμολογία της Super League

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Κηφισιά

17:30 Βόλος – Πανσερραϊκός

19:30 Άρης – Παναθηναϊκός

21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ