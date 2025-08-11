Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Super League: Πρεμιέρα το Σάββατο 23/8 – Ποια παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα

Super League: Πρεμιέρα το Σάββατο 23/8 – Ποια παιχνίδια ανοίγουν την αυλαία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο 23/8 η Super League όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

Συγκεκριμένα, η αυλαία του πρωταθλήματος θα ανοίξει με τις αναμετρήσεις Άρης-Βόλος και Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR που θα ξεκινήσουν στις 8 το απόγευμα, ενώ δυο ώρες αργότερα ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο.

