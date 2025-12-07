Super League: «Μάχη» για τον τίτλο οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Η βαθμολογία του πρωταθλήματος

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνουν μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League μετά τους αγώνες του Σαββατοκύριακου 6-7/12.

Στο κατόπι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού παρέμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος κερδισμένος – με σκορ 3-1 – στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που διεξήχθη στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ένα ντέρμπι, πάντως, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του Άρη.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της Super League με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

18:00: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

20:00: Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

18:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

20:00: Άρης – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ