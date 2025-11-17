Super League: Αλλαγή ώρας σε ΟΦΗ – Βόλος και Κηφισιά – Πανσερραϊκός
Για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος
Τα παιχνίδια ΟΦΗ – Βόλος και Κηφισιά – Πανσερραϊκός θα διεξαχθούν σε διαφορετική ώρα από την προκαθορισμένη, όπως ανακοίνωσε η Super League.
Το παιχνίδι του ΟΦΗ με τον Βόλο στην Κρήτη θα διεξαχθεί το Σάββατο (29/11) στις 17:30 αντί για τις 18:00, ενώ το Κηφισιά – Πανσερραϊκός την ίδια ημέρα στις 19:30 αντί για τις 20:00.
Η ανακοίνωση της Super League:
“Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, οι κάτωθι αγώνες αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
Ο αγώνας ΟΦΗ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 17:30 (αντί για 18:00).
Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί, το Σάββατο 29.11.2025 στις 19:30 (αντί για 20:00)”.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις